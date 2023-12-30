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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı

        Son dakika haberi Özel jet pistten çıktı

        Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçağın pistten çıktığı alana ekipler sevk edildi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 30.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:36
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        Özel jet pistten çıktı
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        Diyarbakır Havaalanı'nda özel bir jet pistten çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verildi.

        İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet, Diyarbakır Havaalanı'na inişi sonrası sis nedeniyle pistten çıktı.

        Uçağın pistten çıktığı alana ekipler sevk edildi.

        Edinilen bilgiye göre, sis nedeniyle pistten çıkan uçağa ilk önce askerler müdahale etti.

        Tedbiren ambulansların yönlendirdiği kazada ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

        Diyarbakır seferi yapan uçaklar, pist kapandığı için Mardin’e yönlendirildi.

        İstanbul’da bekleyen bir uçak da kalkış için bekliyor. Pist açıldıktan sonra uçak havalanacak.

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