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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti.

Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşmede 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler ve olası iş birliği senaryolarının ele alınması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre görüşme talebi Muharrem İnce’den geldi.

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İnce, aralık ayı başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki görüşme gerçekleştirmiş, yerel seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyeceklerini ifade etmişti.

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CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Partimize hayırlısı olsun ziyaretine geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmede memleket meselelerini halın meselelerini konuştuk önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık" dedi.

Yargıtay'ın Can Atalay hakkında verdiği kararı değerlendiren Özel, "Dün AYM kararını hiçe sayan dolayısıyla anayasayı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında CHP olarak bugün yapılacak MYK toplantımızın ardından yapılan PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını dün bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçimlere yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. MYK’mızın ve parti meclisimizin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz anayasaya karşı darbe girişimidir. CHP’nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde bugünkü gündemle parti meclisimiz yeniden toplanacaktır” dedi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de, "Seçim süreciyle ilgili kaygılarımızı dile getirdik. Biliyorsunuz bu memleketin adliyesi zaptiyesi mülkiyesi ele geçirilmiş durumda, memlekette yargı iktidarın sopası olmuş durumda yargının olmadığı bir yerde ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Eğer yargı Türkiye’de adalet dağıtmıyorsa o ülkede yoksulluk kaçınılmazdır. Bir kez daha tekrar edeyim yargı karın doyurur. Türkiye’de yargı aklını başına almalıdır. Türkiye’de yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olmuşsa euro 35 liraya doğru gidiyorsa bunun birinci sorumlusu yargıçlardır, hakimlerdir, siyasetçilerdir. Bu beni ürkütüyor. Baskılanmış bir döviz yargı eliyle birtakım hizaya getirmeler memleketimizin geleceği açısından bizi ürkütüyor. Son seçimde ne yazık ki hem Cumhurbaşkanlığını hem Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriliyor. Onun için sayın Özgür Özel’e, CHP amiral gemisidir. O konuda görüşlerimizi aktardık" ifadelerini kullandı.