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Son dakika haberi | Ozan Tufan'a af çıkmadı

Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı. Teknik direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı lacivertli kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

20.04.2022 - 13:57 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a af çıkmadı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a af çıkmadı.

Sarı lacivertli formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor’a kiralanmıştı.

Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve sarı lacivertli takıma döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü.

Sezon başında Watford’a 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan, İngiliz ekibinin kümede kalma olasılığının azalması nedeniyle bir kez daha Fenerbahçe'ye geri döndü.

İPLER TAMAMEN KOPTU

TRT Spor'un haberine göre; eski performansından uzak bir görüntü sergileyen ve Teknik Direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'la iplerin tamamen koptuğu belirtiliyor.

Yönetimin, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda Ozan’ın takımdan ayrılması yönünde karar aldığı öğrenildi.

Diğer yandan sarı lacivertliler 27 yaşındaki orta sahayı bedelsiz bırakmak istemiyor.

2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan’ın, 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu arada Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ileten milli futbolcunun, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.

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