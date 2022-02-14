Otoyol ve köprü geçişlerine HGS düzenlemesi

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Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada geçişlerde OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı ücret tahsil sistemi olduğunu ve bunun geçişlerde karışıklığa yol açtığı belirtildi.

Karayolları'ndan yapılan açıklamada, "İş yükünün azaltılması ve verimliliğim artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 31.03.2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonelerinin mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemler alınacak olup OGS etkiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir." denildi.

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