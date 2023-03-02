ÖSYM duyurdu! 4 ilde o sınavlar yapılamayacak

AA

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile bu illere bağlı ilçelerde, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS/1) yapılmayacağını, adayların farklı illerden sınav merkezini seçmesi gerekeceğini bildirdi.

Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Deprem Bölgesi il ve ilçelerindeki yetkililerle yaptığımız toplantılar ve bölgedeki yerinde incelemeler sonrasında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde, MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız, MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir. Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle, daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler."

Ülke olarak emsali görülmemiş bir afet ile karşı karşıya kalındığını vurgulayan Ersoy, bir taraftan afetten etkilenen illeri ayağa kaldırmak için birlik ve beraberlik içerisinde çaba gösterirken diğer taraftan sağlıklı sınav uygulamaları yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

Önceliklerinin, adaylar ve görevlilerin güvenliği olduğunu vurgulayan ÖSYM Başkanı Ersoy, en küçük aksaklık olmaması ve bölgede yaşayanların mağduriyet yaşamaması için ÖSYM ailesi olarak yoğun gayret gösterdiklerini bildirdi.

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Sınavlarla ilgili değişiklik ve düzenlemeler, ÖSYM web sitesinden takip edilebilecek.