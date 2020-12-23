Orhan Kural koronavirüse yenik düştü

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Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ORHAN KURAL KİMDİR?

1950 yılında İstanbul Nişantaşı’nda doğan Orhan Kural, 1969 yılında Kadıköy Maarif Koleji’ni (Bugünün Kadıköy Anadolu Lisesi) bitirdi. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden “Maden Mühendisi” olarak mezun oldu.

​1972-1973 yılları arasında ABD Henry Krumb Bursunu kazanıp New York Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi yaptı.



1978 yılında İTÜ Maden Fakültesi'nde Kömür Kimyası dalında “Doktor” unvanı aldı.

​Almanya’da üç ayrı kentte (Mannheim, Rothenburg Odt, Lüneburg),toplam altı ay Goethe Enstitüsü’ne devam etti.

1981-82 yılları arasında DAAD bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi’nde “Kömür Teknolojisi ve Briketleme” dalında çalışmalar yaptı. Çok sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı.

​1982 yılında Venezuela Hükümeti’nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde "Kömür Teknolojisi Seminerine" bir ay süre ile “danışman” olarak katıldı.

​1989 Mayıs ayında İTÜ’de Profesör oldu. 2006 – 2007 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.

2009 yılından itibaren üç dönem İTÜ Maden Fakültesi’nde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

2019 Eylül’de İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, 2018'de ise İstanbul Esenyurt Üniversi'nde öğretim görevlisi olarak katıldı.

Kural, akademik kariyerinin yanı sıra sigara karşıtlığı ve bu konuda açtığı davalarla da biliniyor.