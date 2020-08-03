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Olay Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana geldi. İstanbul’da bir otomobil firmasında koordinatör olarak çalışan 53 yaşındaki Taner Beştek, Arsuz-Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye’nin 26 kilometre ile en uzun bisiklet yolunda spor yapmak üzere bayram tatilinde Hatay’a geldi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, bayramın üçüncü günü Arsuz Koop’a bağlı bir minibüs bisikletine binerek yeni yolda spora çıkan Beştek’e yan taraftan çarptı. Ardından da minibüs sürücüsü T.O., iddiaya göre araçtan inerek kazanın öfkesiyle eline geçirdiği bıçakla Taner Beştek’i boğaz, karın ve böbreklerinden 5 kez bıçakladı.

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN FAYDALANMIŞ

Yaralı triatlon sporcusu olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma kaldırılan Beştek hayati tehlikeyi atlatamadı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Sürücü T.O.’nun daha önce cezaevinde yattığı ve denetimli serbestlik kapsamında dışarıya çıktığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Olayın duyulmasının ardından bisiklet sürücülerinin örgütlü olduğu spor kulüpleri sosyal medyada olayı protesto eden paylaşımlarda bulundu. Konu ile ilgili İskenderun Bisiklet Sürücüleri Kulübü adına bir açıklama yapan Başkan Şafak Ergün, “Bu olan minibüsçü terörünün bir yansımasıdır” dedi.

“SPORCULARIN BAŞINA GELEN OLAYLARIN BÜYÜMÜŞ HALİDİR”

Ergün açıklamasında şu görüşlere yer verdi; "Arsuz’da yaşanan olay bizleri derinden üzmüş ve yaralamıştır. İstanbul’dan şehrimize misafir olarak gelen triatlon sporcusu Taner Beştek ağabeyimizin başına gelen olay ne kadar tedbir alırsak alalım biz bisiklet sporcularının her zaman başına gelen olayların biraz daha büyümüş bir halidir.

Aynı zamanda bu olay sadece şehrimizi değil tüm Türkiye’yi tehdit eden yolların sahibi oldukları psikolojisini bir türlü üstlerinden atmayan, her türlü hız ve trafik kuralı ihlalini üzerlerinde hak olarak gören minibüsçü terörünün yansımasıdır. Bizler bisiklet sporu için şehrimizi tanıtmakla uğraşırken halen araçlarında bıçak, sopa ve birçok tehlikeli alet bulunduran şehir magandalarıyla mücadele ediyor olmanın da ayrıca üzüntüsünüz yaşıyoruz.