Okul başlamadan servis krizi çıktı!

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Pandeminin başından beri hep tartıştığımız bir konu var; özel okullar… Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının 11 Mart’ta tespitiyle birlikte okullar da kapanmış ve bir daha da açılamamıştı, eğitim online devam etmişti hazirana kadar.

Ancak öğrencilerin okullardan uzak olduğu bu 3 aylık süre için özel okullar ücret iadesi yapmamıştı. Okullar, elektrik, su, doğalgaz giderleri olmadığı, öğretmenlere kısa çalışma ödeneği aldıkları halde indirimden, ücret iadesinden kaçmıştı.

Sanki ülkemizde covid pandemisi yokmuş gibi ekonomi politikalarına devam etmişti. Bırakın eğitim ücreti iadesini, öğrencilerin yemediği yemeklerin, binmedikleri servislerin paraları bile hâlâ tam anlamıyla iade edilmedi. Geçen eğitim yılının son 3 aylık dönemiyle ilgili kriz bir tarafa bu sene de sancılı başladı özel okullar için.

Velilerin tüm isyanına rağmen özel okullar indirimin lafını bile ettirmek istemiyor. Üstüne bir de fahiş kitap paralarıyla, online eğitim için ayrıca aldıkları paralarla velileri bezdiriyor. Devletin yaptığı yüzde 7’lik KDV indirimini iade etmemek için bin dereden su getiren okullar bile oldu.

Neyse ki Milli Eğitim Bakanlığı indirimi uygulamayan okullara ceza kesileceğini açıkladı. Fakat velilerden aldığım mesajlara bakılırsa KDV indirimini henüz iade alamayan çok sayıda veli var. KDV indiriminin haricinde özel okulların eğitim ücretlerinde indirim yapması da Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde. Fakat özel okullar indirime hiç mi hiç yanaşmıyor.

NİYE TAKSİT YOK?

Bütün bu sorunlar devam ederken şimdi, 12 Ekim öncesinde bir kriz daha patlak verdi. Malumunuz 21 Eylül itibariyle sadece ilkokul 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. 12 Ekim itibariyle de tüm ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar başlayacak.

İşte pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde bazı özel okullarda şimdi de servis problemi çıktı. Şöyle ki; bazı okullar servis ücretlerini velilerden peşin istiyor, taksit yapılmasına izin vermiyor. En az servis parası isteyen okul veliden 7 bin lira talep ediyor.

Velinin taksitlendirme isteği kabul görmüyor. Örneğin Bahçeşehir Koleji’nden bir veli şöyle anlatıyor: “Çocuklar pazartesi okula başlayacak. Servis kullanacaklar fakat bir yılın servis parasını peşin istiyorlar. İstedikleri para da 10 bin liraya yakın. Aylık taksitlere bölme teklifimizi reddediyorlar. Bizden bir yılın servis ücretinin tamamını alacaklar, sonra önümüzdeki süreçte tekrar online eğitime geçilirse biz çocukların binmediği servisin ücretini yine alamayacağız.

Ayrıca özel okul velilerini sonsuz kaynaklara sahip mi zannediyor herkes acaba? Biz de büyük zorluklarla çocuklarımızı okutuyoruz. Bu pandemi döneminde veliden bir de 10 bin liraya yakın servis ücretini talep etmek nasıl bir vicdansızlıktır? 4-5 bin liralık kitap parası yetmiyormuş gibi şimdi de servis parasının tamamını istiyorlar. Yazıktır günahtır…”