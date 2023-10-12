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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!

        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tüyler ürperten bir cinayet yaşanmıştı. Av tüfeğiyle 30 yaşındaki oğlu Serhat Oti'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 57 yaşındaki baba N. Oti tutuklandı. Katil zanlısı baba ifadesinde oğlunu neden öldürdüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:42 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:28
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        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
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        Adana'da olay, Seyhan ilçesinde yaşandı. Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Ekim'de, bekçilik yaptığı iş yerine gelen oğlu Serhat Oti'yi (30) av tüfeğiyle vurarak öldüren baba N. Oti'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        "PARA İSTEYİP BENİ DARP EDİYORDU"

        AA'da yer alan habere göre N. Oti'nin ifadesinde, oğlunun çalışmadığını ve sürekli kendisinden para istemesi nedeniyle tartıştıklarını, daha önce de Serhat Oti'nin bu nedenle kendisini darp ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

        ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE ÇARPTI İDDİASI

        Şüpheli babanın, olay günü de elektrikli bisikletle yanına gelen oğlunun kendisine çarparak uzaklaşması üzerine duruma sinirlendiğini ve av tüfeğiyle ateş ettiğini ileri sürdüğü belirtildi.

        KATİL ZANLISI BABA TUTUKLANDI

        Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen N. Oti, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        OĞLUNU AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

        Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Ekim'de Serhat Oti, babası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü.

        Olayın bildirilmesi üzerine adrese giden polis, baba N. Oti'yi gözaltına almıştı.

        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
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