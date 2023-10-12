Adana'da olay, Seyhan ilçesinde yaşandı. Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Ekim'de, bekçilik yaptığı iş yerine gelen oğlu Serhat Oti'yi (30) av tüfeğiyle vurarak öldüren baba N. Oti'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"PARA İSTEYİP BENİ DARP EDİYORDU"

AA'da yer alan habere göre N. Oti'nin ifadesinde, oğlunun çalışmadığını ve sürekli kendisinden para istemesi nedeniyle tartıştıklarını, daha önce de Serhat Oti'nin bu nedenle kendisini darp ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.