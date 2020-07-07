Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR: Güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 37°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 34°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 30°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 32°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 36°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 36°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa),Doğu Karadeniz’de; batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, zamanla batısı 2,0 ila 2,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),gece saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),gece saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa),Güney Ege’de; batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),öğle ve akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!