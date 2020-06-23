Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından belediyedeki üst düzey yöneticiler karantina altına alındı.
Caner Aktan'ın haberine göre, Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı. Boğaz ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran Maçoğlu, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, Maçoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:
'GENEL DURUMU İYİ'
"Tedavisi dün geceden itibaren başladı. Şuan genel durumu iyi. Biraz önce ben de kendisini ziyaret ettim. Boğaz ağrısı dışında biraz öksürüğü var. Buna bağlı olarak balgam nefes darlığı var ama çok sıkıntılı değil. Normal serviste yatıyor yoğun bakımda değil. Şuan için bir problem yok. Tedaviye ilişkin bir süre veremiyoruz ama şuana kadar burada uzun süre kalan hasta görmedik. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Az hasta olunca daha fazla ilgili ve alaka gösterebiliyoruz. Hastalar genelde 5’nci günde kötüleşme gösterebiliyor. Ancak daha sonra toparlıyor. Ancak hastamızın herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmuyor. Kendisi de eski bir sağlık çalışanı olduğu için yakından tanıyoruz."
BELEDİYE YÖNETİCİLERİ KARANTİNADA
Öte yandan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından belediye yöneticileri kendilerini karantinaya aldı. Başkan yardımcıları Canan Ay Doğan ve Ümüt Kaya'nın yanı sıra Özel Kalem Müdürü Yakup Meriç, basın danışmanları ve yakın çalışma ekibi 14 gün süreyle evde karantina sürecine girdi. Maçoğlu'nun, önceki gün Tunceli'ye yeni atanan Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret ettiği öğrenildi.
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