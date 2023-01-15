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Newcastle United 89'da zirveye tutundu

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United, konuk ettiği Fulham'ı 1-0 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü

Giriş: 15.01.2023 - 20:25 | Güncelleme: ABONE OL
Newcastle United 89'da zirveye tutundu
AA

Newcastle United, son dakikalarda bulduğu golle kazandı.

St. James' Park'ta oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi Newcastle United'a galibiyeti getiren golü, 89. dakikada Alexander Isak kaydetti.

Fulham'da Aleksandar Mitrovic, 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Newcastle United, puanını 38'e çıkararak 3. sıraya yükseldi ve lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Fulham ise 31 puanla 6. sırada kaldı.

CHELSEA TEK GOLLE KAZANDI

Bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Chelsea, ağırladığı Crystal Palace'ı 64. dakikada Kai Havertz'in ağları sarsmasıyla 1-0 mağlup etti.

Ligde orta sıralarda yer alan takımlardan Chelsea, puanını 28'e çıkarırken, Crystal Palace ise 22 puanda kaldı.

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