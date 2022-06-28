DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Kamu maliyemiz dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimizin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ediyor." dedi.

Nebati "Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz. 2022 yılı bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmişti. Ancak, dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Nebati "2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." dedi.

"ENFLASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİNİN FARKINDAYIZ"

Nebati "Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi için azami çabayı gösteriyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Hazırladığımız Ek Bütçe ile genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir öngörüyoruz. Bu ilave gelirin 927,7 milyar lirası vergi gelirlerinden, 152,9 milyar lirası vergi dışı gelirlerden oluşmaktadır."

"Ek Bütçe Kanun Teklifimizi, gelir tahminlerimizle uyumlu ve kamu maliyesinde dengeyi koruyan bir anlayışla hazırladık. Bütçe gelirlerimiz, ekonomik aktivitedeki genele yayılmış canlı görünüme bağlı olarak çok güçlü bir performans göstermektedir. İlk 5 ayda gelir gerçekleşmelerimiz bütçe hedefimizin yüzde 73´ünü aştı."