Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!
İstanbul'da, 25 yaşındaki Eniz Kurtuluş tarafından otomatik suikast silahı 'Uzi' ile vurulan ve vücuduna 4 mermi isabet eden kız arkadaşı 19 yaşındaki Nazlı Elmas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan katil zanlısı ifadesinde, yanlışlıkla kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söylemişti
İstanbul Bayrampaşa'da, önceki gün, saat 23.00 sıralarında, Eniz Kurtuluş (25), otomatik suikast silahı Uzi ile kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı (19) ağır yaraladı.
YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU SÖYLEDİ
DHA'da yer alan habere göre Eniz Kurtuluş, emniyette verdiği ifadesine göre, sevgilisi olduğu ileri sürülen Nazlı Elmas'ı yanlışlıkla vurduğunu söyledi.
NAZLI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de şüpheli Eniz Kurtuluş'ı yakaladı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Eniz Kurtuluş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
19 YAŞINDA HAYATA VEDA
Ağır yaralanan Nazlı Elmas, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.