NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye açıklaması

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO'daki fikir ayrılıklarına çözüm buluruz" dedi "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için hızlı karar çıkmalı" diye ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAYIR DİYECEĞİMİZİ SÖYLEDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün gençlerle gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşileri'nde NATO’nun genişlemesiyle ilgili Türkiye'nin yaklaşımına ilişkin konuşmuş ve "NATO bir güvenlik örgütüdür. İçerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. Bu ülkeler PKK ve ve YPG’ye ev sahipliği yapıyor. Biz sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin hayır diyeceklerini belirterek "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" demişti.