Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Merve Kaya isimli kadın, taşınmak için nakliye firmasıyla anlaştı. Eşyalar yüklendiği sırada kamyonet birden hareket etti ve yaklaşık 10 metreden boş alana düştü.

DHA'nın haberine göre, kamyonun içinde kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, firma çalışanları kamyonetin arkasından koştu. Evini taşıyan Merve Kaya eşyaların halini görünce gözyaşlarına boğuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.