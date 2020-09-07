İstanbul Avcılar ilçesinde mermer dükkânında kucağında mermer parçaları ile çıkan bir gence hızla gelen araç çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, aracın çarptığı genç metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.
Feci kaza dün saat 11.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Mermer dükkânında çalışan 21 yaşındaki Muhammet Gürbüz dükkâna gelen bir müşterinin satın aldığı mermerleri kucaklayıp, müşterinin yolun karşısında park ettiği otomobiline götürmek istedi.
MERMERLER HAVAYA FIRLADI, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Dükkândan kucağında mermerle yola çıkan Muhammet Gürbüz yolun karşısına geçtiği sırada hızla gelen hafif ticari araç Muhammet Gürbüz'e şiddetli bir şekilde çarptı. Elindeki mermerler havaya fırlayan Muhammet Gürbüz metrelerce sürüklendi. Muhammet Gürbüz'ün elinden fırlayan mermer parçaları, o an kaza yerinden geçen bir otomobile çarptı. Otomobilde bulunan Bahar Köprücü kazayı yara almadan atlattı.
BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ
Kaza sonrası ağır yaralanan Muhammet Gürbüz için olay yerine ambulans çağırıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri ağır yaralı Gürbüz´ü çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Muhammet Gürbüz'ün birkaç gün önce mermer dükkânında çalışmaya başladığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan hafif ticari aracın şoförü polis arabasıyla polis merkezine götürüldü.
'BİZ DURDUK AMA O ARAÇ DURMADI'
Fırlayan mermer parçalarının isabet ettiği otomobilde bulunan Bahar Köprücü kaza anını anlattı. Köprücü, "Avcılar istikametine gidiyorduk. Biz yolumuzda normal giderken karşıdan bir araç geliyordu. Çocuk da elinde mermerle karşıya geçiyordu. Biz durduk ama o araç durmadı. Çocuğa vurdu, çocuk mermerle birlikte bizim arabamızın üzerine yığıldı kaldı. Durumu ağır. Allah'tan o mermer bizim aracın camdan içine girmedi" dedi.
HIZ KESMEDEN VURUYOR
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kucağında mermerle dükkandan çıkan Muhammet Gürbüz, yolun karşısındaki otomobile doğru gittiği sırada hızla gelen hafif ticari araç Muhammet Gürbüz'e hız kesmeden çarpıyor. Gürbüz'ün kucağından havaya fırlayan mermer parçaları o sırada bir otomobile isabet ediyor.
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