Muş'ta 513 personelle operasyon!

Muş'ta “Eren Abluka-36 (Muş-Malazgirt) Şehit J.Ütğm. İsmail Moray” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 513 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.