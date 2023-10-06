Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Suriye Son Dakika | MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi! - PKK'ya operasyon

        Son dakika haberi MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!

        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesi'ne terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:07 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        TERÖRİSTLER DABIK ÜSSÜNE SALDIRDI

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

        "GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLDİ"

        Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen açıklamada, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        "Siz kimsiniz?"
        "Siz kimsiniz?"
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Habertürk Anasayfa