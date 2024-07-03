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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'dan hain plan

        Son dakika haberi MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'dan hain plan

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı" denildi. Açıklamada, "Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK'lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:58
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        MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'dan hain plan
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