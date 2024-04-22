Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar

        Son dakika haberi MSB'den Yunanistan açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:50 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB'den Yunanistan açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi.

        Büyükelçiler ve üst düzey askeri yetkililerin yer aldığı toplantıda taraflar, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri yeniden değerlendirerek, 2025 yılı uygulama planını ele aldı.

        "Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, bir sonraki toplantıya Türk tarafının ev sahipliği yapacağı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Habertürk Anasayfa