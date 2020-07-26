Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Selanik şehrinde Türk Bayrağı'nın yakılmasına çok sert tepki gösterdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" ifadelerine yer verildi.