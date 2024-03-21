REKLAM advertisement1

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Son bir haftada toplam 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten bakanlık kaynakları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 26; 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 242’si Irak’ın, 366’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplam 608 teröristi etkisiz hâle getirmiştir.

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 19 Mart’ta bir üs bölgemize sızma ve saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hain saldırıda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. REKLAM Menfur saldırı sonrası 19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 854 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.916 silah ve 803.241 mühimmat ele geçirilmiş, 2.650 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 900 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir. Yine, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla devam edecek; korkuyu iliklerinde hisseden teröristler için son çırpınışlar asla bir çare olmayacaktır. SURİYE Diğer yandan Suriye’de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. REKLAM HUDUT GÜVENLİĞİ Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere 174 şahıs yakalanmış; 2.393 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.921’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 36.840’a yükselmiştir. Yine, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya; kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeye ve dünya barışına katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu vesileyle asil milletimizin 21 Mart Nevruz Bayramı’nı kutluyor, Nevruz’un tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde farklılıkları ile hayatımıza renk katan değerlerimizle dünyamızın daha güzel olduğuna inanıyoruz. Yine, dost ve kardeş ülke Pakistan’ın 23 Mart Millî Günü’nü ise şimdiden kutluyoruz. Öte yandan, kadın çocuk gözetmeksizin, en temel haklarından mahrum bırakılmış masum Filistin halkına yönelik İsrail’in uyguladığı vahşeti ve zulmü tüm insanlık görmelidir. REKLAM Temennimiz, uluslararası toplumun vicdansızca yapılan bu saldırılar karşısında gerekli adımları atması ve katliamların durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir. Gazze’de bir an önce koşulsuz ve kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır. EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başarıyla icra ettiği operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda; Ağrı, Kars, Iğdır ve Tatvan’da düzenlenen Kış 2024 tatbikatı başarıyla icra edilmektedir. Ayrıca TCG ANAFARTALAR denizaltımız tarafından Dıraç/Arnavutluk’a, İtalya’ya ait CARLO BERGAMINI fırkateyni tarafından ise Mersin’e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. TCG GEDİZ fırkateynimiz tarafından da Dubrovnik/Hırvatistan’a liman ziyareti yapılması planlanmaktadır. Yine, Hava Kuvvetlerimizin tanker uçağı tarafından Romanya Hava Kuvvetlerine ait 4 adet F-16 uçağına 14 Mart’ta Romanya hava sahasında havada yakıt ikmali yapılmıştır. SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük atılımların gerçekleştiği yerli ve millî savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, çeşitli miktarda “Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi” ve “NEFER” Kuleli Zırhlı Muharebe Aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir.

REKLAM IRAK İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ’NİN KURULMASI Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak makamları ile gerçekleşen son görüşmelerin ardından Ortak Harekat Merkezi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorulara şu cevabı verdi: “Irak ile belirli seviyelerde görüşmeler devam etmektedir. Aralık ayında yapılan toplantının ikincisi geçtiğimiz günlerde Bağdat’ta yapılmıştı. İki ülke arasında imzalanması planlanan Stratejik Çerçeve Belgesi için hazırlıklar devam etmektedir. Bizim bu belgede olmasını istediğimiz hususlardan biri de Ortak Harekat Merkezi’nin kurulmasıdır. Bu harekat merkezinin işletilmesine yönelik teknik detaylar da söz konusu belge imzalandıktan sonra belirlenecektir.“ IRAK TARAFININ TERÖRLE MÜCADELEYE YAKLAŞIMI Bakanlık kaynakları, Bağdat’ta gerçekleşen görüşmelerde Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımının nasıl olduğuna dair soruya şu yanıtı verdi: “Irak tarafı da terör örgütü PKK’yı tehdit olarak görmektedir. Bizim Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki iş birliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir.” TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların geçmiş yıllardaki operasyonlardan farkını soran basın mensuplarına şu cevabı verdi: “Artık şartlar aynı şartlar değildir. Önceki dönemde sınırlı, süreli ve tahditli operasyonlar yapılırken bugün sürekli operasyonlar icra edilmektedir. Sınırlarımızdan 30-40 kilometre ileriden itibaren ülkemize yönelik tehditler bertaraf edilmektedir. Bu strateji ile birinci önceliğimiz; terör tehdidini sınırlarımızdan mümkün olduğu kadar ötede karşılamaktır. Irak ile yapılan görüşmelerde masada sadece terörle mücadele ve hudut güvenliği konuları değil, enerji ve ticaret boyutunu da içine alan konular yer almaktadır. Biz Irak ile çok daha kapsamlı bir çalışmadan bahsetmekteyiz. Geçmiş yıllardaki terörle mücadeleyi bugünkü mücadele ile kıyaslamak doğru olmaz. Güvenlik ve refah birbirini destekleyen unsurlardır. Hem bölgedeki refahın hem de güvenliğin eşzamanlı artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Güvenli bölge oluşturarak ülkemize yönelik tehdidi uzaktan karşılamak, ulaştırma ve enerji projeleri ile de bölgede ekonominin ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir. "KİLİDİ KAPATACAĞIZ" Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK’nın son saldırısına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı: “Son dönemde saldırıların gerçekleştirildiği yerler artık Pençe-Kilit Operasyon bölgesinin en uç, en cephe bölgeleridir. Orada ufak bir bölüm kaldı, orayı da temizleyip kilidi kapattıktan sonra hudutlarımız daha güvenli hale gelecektir. Terör örgütünün son dönemdeki saldırılarının amacı da bu kilidin kapatılmasını önlemektir. Terör örgütü için bu saldırılar son çırpınışlardır. Bu çırpınışlar onları beklenen sondan kurtaramayacaktır.”