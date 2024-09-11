Son dakika haberi MSB açıkladı: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Onur ÇAPAN, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, paylaştığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 11 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine protokol üyeleri tarafından verildi. Acı haberin ardından Çapan'ın evi ve sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

Evli olan Çapan'ın biri 6, diğeri ise 3 yaşında iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Çapan'ın babasının vefat ettiği, annesi Döndü Çapan'ın ise İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Zeytin Dalı bölgesinde silah kazasıyla şehit olan Uzman Çavuşumuz Onur Çapan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.