Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi MSB açıkladı: Bir asker şehit oldu

        Son dakika haberi MSB açıkladı: Bir asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehit olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 22:42 Güncelleme: 12.09.2024 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB açıkladı: Bir asker şehit oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Onur ÇAPAN, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, paylaştığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 11 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

        AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine protokol üyeleri tarafından verildi. Acı haberin ardından Çapan'ın evi ve sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

        Evli olan Çapan'ın biri 6, diğeri ise 3 yaşında iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Çapan'ın babasının vefat ettiği, annesi Döndü Çapan'ın ise İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

        CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan için taziye mesajı yayımladı.

        Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Zeytin Dalı bölgesinde silah kazasıyla şehit olan Uzman Çavuşumuz Onur Çapan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        Dışişleri'nden kınama
        Dışişleri'nden kınama
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Habertürk Anasayfa