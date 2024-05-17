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        Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu P. Söz. Onb. Recep Kabala şehit olduğu duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.05.2024 - 23:28 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:15
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        MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
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        Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Recep KABALA şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için taziye mesajı yayımladı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

        İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde mevzide meydana gelen mühimmat patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN TAZİYE

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için taziye mesajı yayımladı.

        Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Onbaşımız Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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