MSB: ABD'deki görüşmeler olumlu ve yapıcı geçti

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Milli Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan F16'ların alınmasına ilişkin görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Vaşington/ABD’de icra edildi" bilgisi verilirken, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askerî heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.