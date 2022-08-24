MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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