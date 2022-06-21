MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DHA

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.

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