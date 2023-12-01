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        Haberler Gündem MSB: 16 hedef hava harekatıyla imha edildi

        MSB: 16 hedef hava harekatıyla imha edildi

        MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandild'eki 16 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 21:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:43
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        MSB: 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
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        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

        "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Aralık 2023 saat 18.30’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir.

        İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

        Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

        Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

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