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Son dakika haberi HDP Yeşil Sol Parti ile seçime girecek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime gireceklerini açıkladı

Giriş: 22.03.2023 - 20:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi HDP Yeşil Sol Parti ile seçime girecek
HABERTURK.COM

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime gireceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı alan HDP, milletvekili seçiminde de yol haritasını belirlemiş oldu.

Partinin devam eden kapatma davasına karşı Yeşil Sol Parti listesinden seçime katılacağı konuşuluyordu. Sancar’ın açıklaması ile durum netlik kazandı.

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin “sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın” talebini oybirliğiyle reddetmişti. HDP'nin sözlü savunmasını 11 Nisan’da yapacağı bildirilmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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