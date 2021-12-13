MİT ve TSK Gara'yı vurdu! 9 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 9 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, 9 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.