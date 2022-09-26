MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, PKK/YPG Suriye Ayn İsa Cephe Sorumlusu Doğan Amanos kod Mehmet AKYOL operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hatay/Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan "Doğan Amanos" kod Mehmet Akyol, MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.

PKK’ya katılması öncesinde PKK’ya müzahir siyasi oluşumlar tarafında Irak/Kandil’de eğitime gönderilen Akyol, doğrudan Cemil Bayık’ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katılırken, terör örgütü PKK tarafından organize edilen “Canlı Kalkan” eylemlerinde de yer almıştı.

PKK’ya katıldıktan sonra Mehmet Akyol, Van ve Amanos kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemlerde güvenlik güçleriyle çatışmalara girmiş ve karakollara tacizde bulunmuştu.

Örgüt tarafından Türkiye’den Irak’a gönderilen Mehmet Akyol Kuzey Irak’taki PKK kamplarında uzun süre faaliyet yürüttü.

Son dönemde Ayn İsa’da faaliyet yürüten Mehmet Akyol, Ayn İsa’da MİT tarafından yapılan bir operasyonu ile etkisiz hale getirildi.