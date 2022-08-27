MİT'ten Süleymaniye'ye operasyon! 2 terörist öldürüldü

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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

MİT 22 Ağustos'ta Süleymaniye/Asos bölgesinde İran uyruklu "Rêzan Baran" kod Mervan Misto ve "Bawe Sur" kod Huseyin Resûli Kizilbaş’ı yaptığı özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Her iki terörist de Murat Karayılan'ın başında olduğu PKK’nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet yürütüyordu.