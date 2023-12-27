REKLAM advertisement1

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde (Kadın Savunma Güçleri) komutanı "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri’yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumlu olan PKK/KCK-HPJ (Kadın Savunma Güçleri) sözde komutanı "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri’nin, Irak/Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

EYLEM TALİMATI VERİYORDU

PKK/KCK’nın kadın yapılanması içerisinde önemli bir konumda bulunan Eyveri, Kuzey Irak’taki TSK personeline yönelik saldırı planlarını yapmakta ve kadın örgüt mensuplarının oluşturduğu saldırı planlarına yönelik eğitimler vermekteydi.

MİT, TSK personeline yönelik eylemleri koordine eden terörist Eyveri’ye operasyon yapma kararı aldı.

SINIR ÖTESİNDE NOKTA OPERASYON

PKK/KCK-HPJ komutanı "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri'nin yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi. Irak’ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlamalarında bulunan Eyveri, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

ZEYNEP EYVERİ KİMDİR?

Zeynep EYVER, 2005 yılında, İran’dan örgüt saflarına katıldı. İran-Irak sınır hattındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derece sorumlu örgüt yöneticisi konumunda bulunan Aryen Are kod adlı Zeynep Eyveri son olarak PKK/KCK-HPJ sözde Komutanı olarak faaliyet gösteriyordu.