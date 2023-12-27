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İstanbul'da kaza, dün saat 08.50 sıralarında Esenyurt'taki Koza Mahallesi 1655. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motokurye Mert Huslu (29), motosikletiyle TEM yan yoldan sokağa girdiği sırada, kamyon şoförü N.B., aynı sokağa dönmek için manevra yaptı.

KAMYONUN KÖR NOKTASINDA KALDI DHA'da yer alan habere göre virajı döndükleri esnada, kamyonun kör noktasında kaldığı öne sürülen motosiklet sürücüsü, lastiğin altında kaldı. Kamyon şoförü N.B., durumu fark ettikten sonra kamyonu durdurdu.

LASTİĞİN ALTINDA CAN VERDİ İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, lastiğin altında kalan motokuryenin hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMYON ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ALINDI Yapılan incelemenin ardından Huslu'nun cansız bedeni, morga götürülmek üzere ambulansa konuldu. N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.