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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motokuryeyi öldüren kör nokta: Bu mutluluk fotoğrafta kaldı! - Son dakika haberleri

        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!

        İstanbul'da, manevra yapan kamyonun kör noktasındayken lastiğin altında kalan motokurye 29 yaşındaki Mert Huslu olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Huslu'nun cansız bedeni, morga götürülmek üzere ambulansa konuldu. N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:18
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        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
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        İstanbul'da kaza, dün saat 08.50 sıralarında Esenyurt'taki Koza Mahallesi 1655. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motokurye Mert Huslu (29), motosikletiyle TEM yan yoldan sokağa girdiği sırada, kamyon şoförü N.B., aynı sokağa dönmek için manevra yaptı.

        KAMYONUN KÖR NOKTASINDA KALDI

        DHA'da yer alan habere göre virajı döndükleri esnada, kamyonun kör noktasında kaldığı öne sürülen motosiklet sürücüsü, lastiğin altında kaldı. Kamyon şoförü N.B., durumu fark ettikten sonra kamyonu durdurdu.

        LASTİĞİN ALTINDA CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, lastiğin altında kalan motokuryenin hayatını kaybettiğini belirledi.

        KAMYON ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ALINDI

        Yapılan incelemenin ardından Huslu'nun cansız bedeni, morga götürülmek üzere ambulansa konuldu. N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        #motokurye kazası
        #Son dakika haberler
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