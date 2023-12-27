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        Haberler Dünyadan Oscar ödüllü 'Parazit'te rol alan Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu! Lee Sun-kyun kimdir, mesleği nedir, neden öldü, intihar mı etti?

        Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

        Güney Kore'ye 'En İyi Film Oscarı'nı kazandıran 'Parazit'te rol alan Lee Sun-kyun, aracında ölü bulundu. Polisin ünlü aktörün evinde bir not bulduğu da aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 07:50 Güncelleme: 27.12.2023 - 08:06
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        • 1

          Güney Kore medyası, aktör Lee Sun-kyun'un başkent Seul’deki bir otoparkta aracının içerisinde ölü bulunduğunu bildirdi. 'Yonhap', Lee Sun-kyun'un intihar etmiş olabileceğinden şüphe edildiğini aktardı.

        • 2

          POLİS EVİNDE BİR NOT BULDU

          Güney Kore’ye 'En İyi Film Oscar’ını kazandıran 'Parazit' filminde rol alan Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da belirtildi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Polisin, Lee’nin evinde bir not bulduğu da kaydedildi.

        • 3

          SORUŞTURMA SONRASI İŞLERİNİ KAYBETMİŞ

          Ayrıca Lee Sun-kyun hakkında uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu. Ünlü oyuncunun soruşturma sonrası televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktarıldı.

        • 4

          19 SAAT İFADE VERMİŞ

          48 yaşındaki Lee Sun-kyun'un daha önce 19 saat boyunca ifade verdiği de açıklandı.

        • 5

          LEE SUN-KYUN HAKKINDA

          Lee Sun-kyun, Güney Kore’nin prestijli Ulusal Sanat Üniversitesi’nden mezun olmuştu.

          2001'de ilk kez bir televizyon projesinde yer alan Lee Sun-kyun'un ünü Bong Joon-ho’nun 'Parazit' filmiyle dünyaya yayılmıştı.

        • 6

          TARİHE GEÇMİŞTİ

          Oscar kazanan film, küçük, karanlık bir yarı bodrum katında yaşayan yoksul bir Güney Koreli ailenin hikayesini anlatıyordu. Film 'En İyi Film Oscar’ı alan ilk Güney Kore yapımı olmuştu. Proje, aynı zamanda İngilizce olmayan bir filme verilen ilk En İyi Film Oscar'ı olarak da tarihe geçmişti.

        • 7

          "YARATTIĞIM HAYAL KIRIKLIĞI NEDENİYLE ÖZÜR DİLERİM"

          Lee Sun-kyun, daha önce uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla ifade vermişti. Oyuncu, gazetecilere, "Yarattığım hayal kırıklığı nedeniyle ailem ve kamuoyundan özür dilerim" demişti.

        • 8

          Lee Sun-kyun, kendisi gibi oyuncu olan Jeon Hye-jin ile evliydi ve çiftin iki oğlu vardı.

          Fotoğraflar: AP, AA, Avalon, Depo Photos, Mega Agency

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