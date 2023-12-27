TARİHE GEÇMİŞTİ



Oscar kazanan film, küçük, karanlık bir yarı bodrum katında yaşayan yoksul bir Güney Koreli ailenin hikayesini anlatıyordu. Film 'En İyi Film Oscar’ı alan ilk Güney Kore yapımı olmuştu. Proje, aynı zamanda İngilizce olmayan bir filme verilen ilk En İyi Film Oscar'ı olarak da tarihe geçmişti.