Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar

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İstanbul’daki fahiş kira artışı, İstanbul Planlama Ajansı’nın son raporuna çarpıcı rakamlarla yansıdı. Şöyle ki; Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son bir yıl içinde konut satış fiyatları %84,14 oranında, kira fiyatları %75,56 artış gösterdi. Metrekare fiyatları değerlendirildiğinde ise satılık fiyatının %82,54, kiralık fiyatının ise %84,33 arttığı görülüyor.

2019 yılından itibaren son dört yılda kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler ise şöyle:

* Üsküdar: %961

* Kağıthane: %954

* Beykoz: %889

* Başakşehir: %879

* Küçükçekmece: %861

* Eyüpsultan: %804

10 BİNDEN AŞAĞI EV YOK

İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerine göre Megakent’te kira artış rekoru kıran 6 ilçe Üsküdar, Kağıthane, Beykoz, Başakşehir, Küçükçekmece ve Eyüpsultan. Peki bu ilçelerde kiralar ortalama ne kadar? Araştırdım… Şöyle söyleyebilirim ki; Bu 6 ilçede 10 bin liradan aşağı ev bulmak çok ama çok zor, nerdeyse imkansız. Üst sınıra bakacak olursak 150 bin liraya kadar yolu var…

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‘FİYATLAR YÜZDE 20 GERİLEDİ’

İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi gayrimenkul uzmani Şenay Araç, son 2 aydır kira fiyatlarının %20 kadar gerilediğini fakat piyasadaki tansiyonun düşmediğini söylüyor. “Alınan tedbirler, kira artış oranının sabitlenerek sahte ilanların önüne geçilmesi, yetki belgesi istenmesi 2. el konut piyasasında %20-25 arası suni köpüğün uçmasına neden oldu. Artık gerçek fiyatlar yaygınlaşmaya başladı”diyor.

Gelelim fiyatlara… Şenay Araç’a İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerine göre kira artış rekoru kıran 6 ilçe olan Üsküdar, Kağıthane, Beykoz, Başakşehir, Küçükçekmece ve Eyüpsultan’da mahalle mahalle ortalama kiraları sordum, işte o fiyatlar…

KÜÇÜKÇEKMECE:

Kiraların en düşük olduğu Mehmet Akif, İnönü, Kemalpaşa ve Kartaltepe Mahallesi… 1+1’ler 6 bin kiradan başlıyor, bu dört mahallede oda sayısı arttıkça kira da 15 bin liraya çıkıyor. Küçükçekmece’nin en pahalı mahallesi ise Atakent. 1+1’ler 28 bin liradan başlıyor, 4+1’ler 100 bin liraya kadar çıkıyor.

EYÜPSULTAN:

Kiraların en ucuz olduğu Karadolap, Yeşilpınar ve Çırçır’da 1+1’ler 6 bin 500 liradan başlıyor, oda sayısı arttıkça kira da 25 bin liraya kadar çıkıyor. Eyüpsultan’ın en pahalı mahalleleri ise Göktürk ve Mimar Sinan. 1+1’lerin kşrası 42 bin liradan başlıyor, 4+1’ler 160 bin liraya kadar çıkıyor.

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ÜSKÜDAR:

En ucuz kiralar Ahmediye, Cumhuriyet ve Selami Ali mahallelerinde. 1+1’ler 10 bin liradan başlıyor, 4+1’in ortalama kirası ise 25 bin lira civarında. Üskğdar’ın en pahalı mahalleleri de Mimar Sinan ve Küçükçamlıca. 1+1’ler 40 bin, 4+1’lerse ortalama 140 bin lira civarında.

KAĞITHANE:

Kiraların en ucuz olduğu Yeşilce, Harmantepe, Telsizler ve Talatpaşa’da 1+1’ler 8 bin 500 liradan başlıyor, 4+1’ler 24 bin lira civarında. En pahalı mahallelerse Hamidiye, Emniyetevleri ve Seyrantepe. 1+1’ler 57 bin liradan başlıyor, 3+1’ler ise 140 bin lira.

BEYKOZ:

Kiraların en uygun olduğu Yenimahalle, İncirköy, Paşabahçe ve Kavacık mahallelerinde 1+1’ler 11 bin liradan başlıyor, 3+1’ler 23 bin civarında. Göztepe ve Acarlar Mahallesi’ndeyse 1+1’ler 25 bin liradan başlıyor, 3+1’ler 150 bin lira civarı.

BAŞAKŞEHİR:

Kiraların en ucuz olduğu Şamlar, Altınşehir, Güvercintepe ve Başakşehir 2. Kısım. Şamlar’da kiralar 6 bin 250 liradan başlıyor, Başakşehir 2. kısım’da ortalama 18 bin lira. En pahalı mahalleler ise 1. Kısım ve Ziya Gökalp Mahallesi. Bu iki mahallede kiralar 28 bin lira ile 90 bin lira arasında.