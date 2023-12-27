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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege kıyıları, Marmara ve Batı Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 07:28 Güncelleme: 27.12.2023 - 07:28
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        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
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        Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 17°

        Ankara

        Güneşli 13°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 17°

        Antalya

        Güneşli 21°

        Trabzon

        Güneşli 18°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 15°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 11°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #son dakika haberi
        #meteoroloji
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