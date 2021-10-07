MİT'ten kritik operasyon! Metina'yı vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından dün Metina'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.