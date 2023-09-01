Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha! Rezan Güngen etkisiz hale getirildi!

Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha! Rezan Güngen etkisiz hale getirildi!

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MİT’in sınır ötesi operasyonları etkili bir şekilde devam ediyor. MİT, Irak’ın Kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde PKK/KCK terör örgütüne göz açtırmıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, PKK’nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen’i Irak/Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Geçmiş dönemde yakın akrabaları Murat Botan kod Behlül Güngen ve Ruken Botan kod Güler Güngen’in de örgüt saflarında etkisiz hale getirildiği öğrenilen Rezan Güngen’in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak Mahmur Kampına gittiği, örgütün gençlik yapılanmasının içerisinde bulunduğu ve PKK’ya katılım sağlayarak örgütsel faaliyetlerde yer aldığı öğrenildi. REKLAM

NEFES KESEN OPERASYON PKK tarafından, Türkiye’nin etki alanına girmediği düşünülen Irak/Süleymaniye kırsalında görevlendirdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen’in faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi. Önümüzdeki süreçte Türkiye’ye karşı eylem gerçekleştirmesi muhtemel teröristler arasında yer alan ve örgüt tarafından suikast/sabotaj eğitimleri verilen Rezan Güngen’in yeri, MİT’in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi. Özel eylemlerde kullanılmak için eğitilen terörist, Irak/Süleymaniye kırsalında, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.