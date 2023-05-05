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Son dakika haberi MİT'ten Gara'da operasyon! Terör örgütünün sözde sorumlusu etkisiz

MİT, kuzey Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, terör örgütünün sözde özel güç lojistik sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Giriş: 05.05.2023 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MİT'ten Gara'da operasyon! Terör örgütünün sözde sorumlusu etkisiz
MİT'ten Gara'da operasyon! Terör örgütünün sözde sorumlusu etkisiz
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MİT, PKK/KCK Özel Güç lojistik sorumlusu "Firaz Zilan" kod Neçirvan Seven'i Irak/Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

"Firaz Zilan" kod Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde faaliyet gösterip güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldığı öğrenildi. Irak’ın kuzeyine geçtikten sonra gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü lojistik faaliyetlerdeki önemli rolü ve örgüt açısından kritik öneme haiz elektronik parçaları temin etmesi nedeniyle MİT’in hedef listesine dâhil edildi.

MİT'İN SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ

"Firaz Zilan" kod Neçirvan Seven'in Irak/Gare alanına geçtiği tespit edildi. Özel Güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Seven’in, örgüt açısından kritik öneme haiz malzemeleri temin ettiği, MİT’in saha ajanları tarafından elde edildi.

MİT, saha ajanlarını yönlendirilerek Neçirvan Seven'in günlük rutinine dahil oldu. Saha ajanlarının verdiği bilgiler çerçevesinde tespit edilen "Firaz Zilan" Kod Neçirvan Seven, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

NEÇİRVAN SEVEN KİMDİR?

"Firaz Zilan" Kod Neçirvan Seven, 2015 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2015 Şubat ayı öncesinde ise Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulundu. Suriye/Ayn-El Arap bölgesinde KONGRA-GEL(PKK)/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasında gerçekleşen çatışmaları protesto etmek amacıyla Türkiye’deki sokak eylemlerine katıldı. En son Irak/Gare alanında faaliyet gösteren Özel Güç mensuplarının ihtiyaçlarını, Lojistik Sorumlusu olarak karşıladığı tespit edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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