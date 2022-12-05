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Son dakika haberi MİT'ten Ayn İsa'da nokta operasyon!

MİT'in Suriye'nin Ayn İsa şehrinde düzenlediği nokta operasyonda terör örgütü PKK/PYG'nin sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Giriş: 05.12.2022 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MİT'ten Ayn İsa'da nokta operasyon!
MİT'ten Ayn İsa'da nokta operasyon!
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HABERTURK.COM

Terör örgütü PKK/YPG, Ayn İsa Eyalet Sorumlularından Siham Mislih kod adlı "Mizgin Kobani", MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Mislih, etkisiz hale gelmesinden önce Barış Pınarı Harekât (BPH) Bölgesi'nde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize etmiş ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı belirlenen Eylemleri azmetirdiği bilgi alan MİT, Siham Mislih'i hedef aldı.

Son olarak Suriye'nin Türkiye sınır hattına sorumlu düzenleme düzeyinde PKK/YPG Ayn İsa Eyaleti Sorumlularından "Mizgin Kobani" kodu Siham Mislih takibe alındı.

Terörist MİT tarafından dışarıdan operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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