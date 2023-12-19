MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik mali yardımları koordine eden DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Eyyüp (K) Huzeyfe El MURİ, Aralık 2023 ayında tespit edildi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Eyyüp (K) Huzeyfe El MURİ, MİT’in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde Mersin’de şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait 28.800 ABD Doları, 14.950 EURO, 31.800 TL’nin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bununla birlikte DEAŞ unsurları tarafından para transferlerinde kullanılan mobil uygulamalar da tespit edilerek örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar başlatıldı.

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ÖRGÜTÜN PARA TRANSFERİ

Eyyüp (K) Huzeyfe El MURİ, DEAŞ’a katılım süreci, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, irtibatlı olduğu DEAŞ mensupları ve örgüt mensuplarına yönelik yürüttüğü para transferleri hakkında detay bilgiler verdi.

MİT, Türkiye’ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde, terör gruplarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye, DEAŞ, El Kaide ve PKK gibi terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyetlerini hız kesmeden devam ettiriyor.