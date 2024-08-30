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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT, Binali Camgöz'ü Türkiye'ye getirdi!

        Son dakika haberi MİT, Camgöz'ü Türkiye'ye getirdi!

        MİT, "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 09:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:19
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        MİT, Camgöz'ü Türkiye'ye getirdi!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018’de yurtdışına kaçan “Camgöz Grubu” olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü lideri Deniz kod Binali Camgöz’ün Karadağ’dan Türkiye’ye getirilmesini sağladı.

        Milli İstihbarat Teşkilatı, Binali Camgöz’ün Türkiye’ye getirilmesi için uzun süren yoğun bir istihbarat diplomasisi yürüttü. Başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla gerekli koordinasyonlar kuruldu, hazırlıklar tamamlandı.

        Gerçekleştirilen temaslar sonucu Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirtildi. Uçaktan iner inmez Camgöz’ü Karadağ ekibinden MİT teslim alarak emniyet güçlerine teslim etti.

        Binali Camgöz’ün MİT’in yürüttüğü başarılı bir operasyon ile Türkiye getirilmesi ve emniyet güçlerine teslim edilmesi ile aktif olarak faaliyet gösteren suç örgütü Camgöz Grubu’na da büyük bir darbe vurulmuş oldu.

        CAMGÖZ GRUBU'NUN LİDERİNİ MİT GETİRDİ

        “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kasten Öldürme, Tasarlayarak Öldürme, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Hakaret, Tehdit, Suçlunun Kaçmasına İmkan Sağlama, Azmettirme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Resmi Belgede Sahtecilik” gibi suçlardan 41 adet suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunan Binali Camgöz, 2018 yılında Türkiye’de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan’a kaçtı.

        2020 yılının başında sahte pasaport ile Belarus’a geçen Binali Camgöz, daha sonra Karadağ’a gitti.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’nın çalışmaları sonucunda, Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile Temmuz 2022’de Karadağ’da yakalanan Binali Camgöz, tutuklandı.

        ADETA SUÇ MAKİNESİYDİ

        Binali Camgöz, birçok suça bulaşmış bir suç makinesi gibiydi. Türkiye’den kaçtıktan sonra da suç örgütünü yurtdışından yönetmeyi sürdürdü.

        Son olarak, 04 Haziran 2022 ve 06 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir’de iki şahsın öldürülmesi olayını azmettirdi.

        Ayrıca Binali Camgöz’ün adı, 08 Eylül 2022’de İstanbul/Şişli’de suikasta uğrayan Sırp çete lideri Jovan Vukotıc dosyasında da geçiyor.

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