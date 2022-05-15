Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde yarışmacılar, branşlarında ter döktü.

Kadınlar 800 metrede piste çıkan sporculardan Dilek Koçak, 2.06.95'lik derecesiyle 2.07.10'la Merve Aydın'a ait yıldızlar Türkiye rekorunu geliştirdi.

17 yaşındaki milli atlet, yarışın ardından büyük sevinç yaşadı