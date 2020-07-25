Son dakika haberi... Meteoroloji'den iki bölge için yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Trabzon'un iç ve doğu, Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık