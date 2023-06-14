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Meteoroloji'den 13 kent için kritik açıklama! Yarın akşama kadar sürecek!

Meteoroloji'den yurdun kuzeydoğu kesimiyle ilgili önemli bir uyarı yapıldı. 13 kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği; yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi

Giriş: 14.06.2023 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika açıklaması: 13 ilde sağanak yağış uyarısı... - Haberler
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

KARADENİZ'DE DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

AA'da yer alan habere göre yağışlar Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli görülecek.

SEL, SU BASKINI VE RÜZGARA DİKKAT

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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