NasaDoge Menemenspor ile İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında İzmir'de karşı karşıya geldi.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada 3 puana ulaşan taraf 3-1'lik skorla konuk ekip oldu.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri Jetmir Topalli (2) ve Muammer Sarıkaya kaydetti.

Ev sahibi takımın Toni Gomes ile bulduğu gol, kritik müsabakadan puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından puanını 51'e yükselten İstanbulspor, 4. sırada yer aldı.

NasaDoge Menemenspor ise 35 puan ve averajla 14. sırada konumlandı.