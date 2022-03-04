Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis cezası

'Balyoz planı’ davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Baransu iki ayrı suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bir suçtan ise beraat etti. Heyet, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’u ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.
‘Balyoz planı’ davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Tuncay Opçin, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Baransu ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Baransu, “7 yılım hukuksuz çalındı. Kanun diyor ki ağır cezada 7 yıldan fazla tutamazsın. Ben 7 yıldır tutukluyum. Sizin toplanıp beni derhal tahliye etmeniz gerekiyordu. Bu hukuksuzlukları hukuki hale getirmemek için savunma yapmayacağım. Bu aşamada hangi kararı verirseniz verin ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandı.
Baransu ile avukatı, taleplerinin mahkeme tarafından reddedilmesi sonrasında duruşma salonunu terk etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu’yu ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme’ ve ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlara ilişkin bilgileri açıklama’ suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Baransu’nun ‘devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge ve vesikaların kısmen veya tamamen yok edilmesi’ suçundan şüpheden uzak delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatına karar veren heyet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ise hakkında başka bir dava olduğu gerekçesiyle davanın reddine hükmetti.
Mahkeme, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’u ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme’ suçundan indirim uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, firari sanık Tuncay Opçin’in ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.
"BİRAZCIK GÖNLÜMÜ FERAHLATTI"
Duruşmanın ardından açıklama yapan katılan emekli kurmay albay Suat Aytın, “Bu davanın bu şekilde sonuçlandırılması benim birazcık gönlümü ferahlattı ama Türkiye’ye olan zararın halen devam ettiğini düşünüyorum. Bugünleri de yaşayarak görüyoruz. Montrö’de de gördük. Haklı olduğumuzu göreceğiz ama ülkemiz zarar görmesin, insanımız zarar görmesin. Bizim bütün derdimiz o” ifadelerini kullandı.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bazı askerlerin tasfiye edilip, bu örgüte bağlı askerlerin TSK'ya yerleştirildiği, sanıkların da bu amaca hizmet ettikleri belirtilmişti.
İddianamede, şüpheliler Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin’in 35 yıldan 75 yıla, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 20 yıldan 52,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!