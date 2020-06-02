MEB: "Kreş, gündüz bakımevi ve özel okul öncesi kurumların ardından resmi okul öncesi kurumları da yeterli talep halinde 19 Haziran'a kadar hizmet sunacak" açıklamasında bulundu.

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